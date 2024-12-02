У Польщі після виявлення витоку перекрили частину нафтопроводу "Дружба"

Про це інформує пресслужба трубопровідного оператора PERN.

Зазначається, що перекачування нафти на цій ділянці було негайно зупинено, а постачання перенаправлено через іншу гілку системи. Аварійні служби PERN і Державна пожежна служба прибули на місце події, забезпечили безпеку зони та розпочали ремонтні роботи.

Причини витоку поки невідомі, їх розслідуватиме внутрішня комісія PERN.

Повідомляється, що пошкоджена ділянка забезпечувала транспортування нафти до Німеччини, зокрема, до нафтопереробного заводу у Шведті.

Довідково. Нафтопровід "Дружба" є однією з найбільших і стратегічно важливих систем транспортування нафти в Європі. Він забезпечує енергетичну безпеку таких країн, як Польща, Німеччина, Угорщина, Словаччина та Чехія. Водночас через санкції ЄС і зменшення залежності від російської нафти значення "Дружби" поступово знижується.