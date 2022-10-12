Про це інформує Bloomberg з посиланням на уповноваженого польського уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Матеуша Бергера.

Поки розслідування триває, представники польського уряду заявили, що не вважають причиною витоку на західній ділянці трубопроводу "Дружба" диверсію.

"Я вважаю за краще вважати, що це, швидше за все, був нещасний випадок. Це не перший випадок витоку, і його точно не можна порівнювати з вибухом на "Північному потоці", - сказав Бергер.

26 вересня в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.

2 жовтня влада Данії заявила, що в газопроводі "Північний потік - 1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.

3 жовтня Швеція зафіксувала новий витік газу з "Північного потоку - 2".

У Польщі 11 жовтня виявили витік на нафтопроводі "Дружба", яким сиру нафту транспортують із Росії до Німеччини.

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