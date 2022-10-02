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Данія заявила, що витік газу на обох "Північних потоках" припинився

2 жовтня, 2022 неділя
17:46
Економіка Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Влада Данії заявила в неділю, 2 жовтня, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ

Про це повідомило видання Euronews.

Компанія Nord Stream AG поінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в трубопроводах "Північний потік-1" досягнуто стабільного тиску.

"Компанія Nord Stream AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі у двох трубопроводах "Північний потік-1" досягнуто стабільного тиску. Це вказує на те, що вихід газу з двох останніх витоків також завершився", - повідомило агентство.

  • У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
  • 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
  • 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
  • Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
  • Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
  • Нагадаємо: 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.

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Світ
Данія
Північний потік
Північний потік-2
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