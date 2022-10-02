Данія заявила, що витік газу на обох "Північних потоках" припинився

Про це повідомило видання Euronews.

Компанія Nord Stream AG поінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в трубопроводах "Північний потік-1" досягнуто стабільного тиску.

"Компанія Nord Stream AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі у двох трубопроводах "Північний потік-1" досягнуто стабільного тиску. Це вказує на те, що вихід газу з двох останніх витоків також завершився", - повідомило агентство.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

Нагадаємо: 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb