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Швеція зафіксувала нове витікання газу з "Північного потоку-2"

3 жовтня, 2022 понедiлок
18:21
Економіка Північний потік-2

Берегова охорона Швеції в понеділок, 3 жовтня, зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік-2"

Про це повідомило офіційне відомство Швеції.

Тоді як більший витік газу з "Північного потоку-1", як і передбачалося, завершився ще в неділю, з "Північного потоку-2" паливо продовжило витікати й у понеділок, утворивши пляму діаметром у 30 метрів на поверхні моря.

Берегова охорона Швеції зазначає, що поки вони не можуть пояснити, чому витік газу припинився швидше в данській ділянці моря. Для кораблів, що плавають в акваторії, були оголошені попередження.

  • У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
  • 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
  • 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
  • Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
  • Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
  • Нагадаємо: 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
  • Влада Данії заявила в неділю, 2 жовтня, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.

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Світ
Швеція
Данія
Північний потік
Північний потік-2
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