У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки

Про це повідомляє PortalMilitarny.pl.

Попри назву, дрон зовні нагадує не качку, а лебедя: у його верхній частині встановлено опудало цього птаха, в голову якого інтегровано камеру.

За наявною інформацією, Kaczka призначений для прихованої розвідки та точкових ударів. Апарат має дальність керування до 5 км і може працювати в автономному режимі. Його конструкція являє собою коробчастий корпус, у якому розміщено основне обладнання. Максимальне корисне навантаження становить до 10 кг.

Дрон здатний пересуватися по воді та обладнаний невеликими колесами для руху суходолом, що дозволяє розглядати його як амфібійний засіб. Водночас через габарити коліс можливості пересування нерівною місцевістю залишаються обмеженими.

Фахівці відзначають, що застосування подібних платформ може бути специфічним і обмеженим через їхню помітність на місцевості та вищу вартість у порівнянні зі звичайними FPV-дронами чи квадрокоптерами, які забезпечують більшу дальність і ефективність у розвідці та ударах.

Nowością na kieleckich targach MSPO 2025 będzie stworzony na Akademii Wojsk Lądowych bezzałogowy pojazd wodno-lądowy KACZKA. Może być wykorzystany do skrytego rozpoznania, dzięki umieszczonej w dziobie kamerze, a także do zadań uderzeniowych za pomocą opcjonalnego ładunku… pic.twitter.com/FqnYNEKjeK — PortalMilitarny.pl (@P_Militarny) September 1, 2025