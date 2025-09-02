У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки
На міжнародній виставці озброєнь MSPO 2025 у Польщі було продемонстровано новий зразок безпілотника під назвою Kaczka, розроблений у Військовому інституті сухопутних військ
Про це повідомляє PortalMilitarny.pl.
Попри назву, дрон зовні нагадує не качку, а лебедя: у його верхній частині встановлено опудало цього птаха, в голову якого інтегровано камеру.
За наявною інформацією, Kaczka призначений для прихованої розвідки та точкових ударів. Апарат має дальність керування до 5 км і може працювати в автономному режимі. Його конструкція являє собою коробчастий корпус, у якому розміщено основне обладнання. Максимальне корисне навантаження становить до 10 кг.
Дрон здатний пересуватися по воді та обладнаний невеликими колесами для руху суходолом, що дозволяє розглядати його як амфібійний засіб. Водночас через габарити коліс можливості пересування нерівною місцевістю залишаються обмеженими.
Фахівці відзначають, що застосування подібних платформ може бути специфічним і обмеженим через їхню помітність на місцевості та вищу вартість у порівнянні зі звичайними FPV-дронами чи квадрокоптерами, які забезпечують більшу дальність і ефективність у розвідці та ударах.
- 26 серпня міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом, сером Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном щодо виробництва дронів.
