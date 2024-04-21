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У Польщі проходить другий тур місцевих виборів

21 квітня, 2024 неділя
11:56
Світ вибори у Польщі

У неділю, 21 квітня, у Польщі розпочалося голосування у другому турі місцевих виборів, на яких оберуть голів ґмін, бурмистрів і мерів у тих населених пунктах, де переможця не змогли обрати під час першого туру

Про це повідомляє Polsat News.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 у 748 муніципалітетах і містах, де перший тур був безрезультатним, тобто жоден кандидат не набрав понад 50% голосів.

Завершення голосування заплановано о 21:00, але може бути подовжено внаслідок надзвичайних подій, наприклад повені, затоплення виборчої дільниці, будівельної чи транспортної катастрофи або необхідності друкувати додаткові бюлетені.

Голосування відбувається, зокрема, у 60 містах, серед яких Вроцлав, Краків, Познань. Створено 11 888 виборчих дільниць.

  • У неділю, 7 квітня, у Польщі відбулися місцеві вибори, на яких обирали президентів міст, мерів, старост ґмін і місцевих радників. За результатами екзит-полу, перемогла партія "Право і Справедливість".

Теги:
Польща
вибори
політика
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