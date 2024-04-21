У Польщі проходить другий тур місцевих виборів

Про це повідомляє Polsat News.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 у 748 муніципалітетах і містах, де перший тур був безрезультатним, тобто жоден кандидат не набрав понад 50% голосів.

Завершення голосування заплановано о 21:00, але може бути подовжено внаслідок надзвичайних подій, наприклад повені, затоплення виборчої дільниці, будівельної чи транспортної катастрофи або необхідності друкувати додаткові бюлетені.

Голосування відбувається, зокрема, у 60 містах, серед яких Вроцлав, Краків, Познань. Створено 11 888 виборчих дільниць.