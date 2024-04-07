Сьогодні у Польщі проходять місцеві вибори

Про це повідомляє Polskie Radio.

Рівно о 7:00 ранку за Варшавським часом (о 8:00 за Київським часом) по всій Польщі відкрилися понад 30 тисяч виборчих дільниць. Право голосу мають майже 29 мільйонів поляків.

"Прийти та проголосувати - це обов'язок кожного. Кожен має свого кандидата", - зазначив один з виборців, який прийшов проголосувати на виборчій дільниці в центрі Кракова.

Як зазначили у виданні, ті, хто прийшов проголосувати, отримують комплект бюлетенів. Сірий бюлетень містить прізвища кандидатів до міської ради, жовтий - до повітової ради, а синій - на посаду старости повіту. Рожеві бюлетені містять прізвища кандидатів на посади голів гмін, мерів та президентів міст. У кожному бюлетені можна поставити лише одну позначку "Х" навпроти одного прізвища.

У день виборів до 21:00 діє виборча тиша.