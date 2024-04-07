Сьогодні у Польщі проходять місцеві вибори
У неділю, 7 квітня, у Польщі розпочалися місцеві вибори, на яких обиратимуть президентів міст, мерів, старост ґмін і місцевих радників
Про це повідомляє Polskie Radio.
Рівно о 7:00 ранку за Варшавським часом (о 8:00 за Київським часом) по всій Польщі відкрилися понад 30 тисяч виборчих дільниць. Право голосу мають майже 29 мільйонів поляків.
"Прийти та проголосувати - це обов'язок кожного. Кожен має свого кандидата", - зазначив один з виборців, який прийшов проголосувати на виборчій дільниці в центрі Кракова.
Як зазначили у виданні, ті, хто прийшов проголосувати, отримують комплект бюлетенів. Сірий бюлетень містить прізвища кандидатів до міської ради, жовтий - до повітової ради, а синій - на посаду старости повіту. Рожеві бюлетені містять прізвища кандидатів на посади голів гмін, мерів та президентів міст. У кожному бюлетені можна поставити лише одну позначку "Х" навпроти одного прізвища.
У день виборів до 21:00 діє виборча тиша.
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У суботу, 6 квітня, у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо.
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