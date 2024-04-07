Президентські вибори в Словаччині виграв проросійський Петер Пеллегріні, - Dennikn
У суботу, 6 квітня, у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів
Про це повідомляє Dennikn.
За пост президента Словаччини змагалися два кандидати: спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00, а закрилися ввечері о 22:00.
Як пише Dennikn, Петер Пеллегріні набрав понад 53% голосів. Іван Корчок вже визнав свою поразку і заявив, що розчарований результатом.
- Нагадаємо, що опозиційний до чинного проросійського уряду Фіцо кандидат, ексміністр закордонних справ Іван Корчок переміг у першому турі президентських виборів у Словаччині.
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