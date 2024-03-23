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У Словаччині проходять шості президентські вибори: лідирують прозахідний кандидат і підтримуваний прем'єром Фіцо

23 березня, 2024 субота
13:29
Світ Прапор Словаччини

23 березня У Словаччині стартував перший тур президентських виборів, серед кандидатів якого підтримуваний проросійським прем’єром спікер Петер Пеллегріні та прозахідний Іван Корчок

Про це повідомляє Aktuality.

Зазначається, що о 7 години ранку відкрилися 5938 виборчих дільниць по всій країні й голосування триватиме до 22:00.

До моменту відкриття виборчих дільниць правоохоронці не помітили порушень громадського порядку. Більше патрулів міліції було на місцях не лише перед виборами, а й протягом усього дня голосування та після виборів.

Словацькі виборці обирають між 11 кандидатами у президенти, з яких головними конкурентами є чинний спікер Петер Пеллегріні, якого підтримує проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, та опозиційний кандидат ексміністр закордонних справ Іван Корчок.

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Корчок вже проголосував разом із дружиною та опублікував фото.

Пеллегріні вже проголосував у гімназії в Братиславі.

Статистичне управління кожні десять хвилин оновлюватиме проміжні результати першого туру президентських виборів. Публікувати їх почнуть після 22:00, або після закриття останньої виборчої дільниці.

Можливий другий тур відбудеться 6 квітня.

Остання глава держави - Сузанна Чапутова має проукраїнську позицію, на відміну від проросійського прем'єра Роберта Фіцо і його уряду. Зокрема, він висловив невдоволення позицією президентки країни Сузанни Чапутової, через яку розміщені у Словаччині системи ППО переходять у розпорядження України - напряму або через треті держави.

  • Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.
Теги:
вибори
політика
Словаччина
вибори президента
Роберт Фіцо
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