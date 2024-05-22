У Польщі розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів країни

Про це речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський розповів Укрінформу.

Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо можливості задіяння польської протиповітряної оборони до збиття російських ракет над територією України.

"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає", - зазначив Вронський.

Він додав, що Україна зверталася до Польщі з такою ініціативою.

У Польщі ж розмови щодо такої можливості виникли виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

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Нині обговорюється питання, чи змогли б польські засоби ППО збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

Свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, мають дати спеціалісти з міжнародного права, адже мова йде про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Також технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

Вронський наголосив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни", - сказав він.