У Польщі розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів країни
Технічно та юридично у Польщі розглядають можливість збиття системами ППО російських ракет поблизу кордонів країни
Про це речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський розповів Укрінформу.
Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо можливості задіяння польської протиповітряної оборони до збиття російських ракет над територією України.
"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає", - зазначив Вронський.
Він додав, що Україна зверталася до Польщі з такою ініціативою.
У Польщі ж розмови щодо такої можливості виникли виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.
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Нині обговорюється питання, чи змогли б польські засоби ППО збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.
Свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, мають дати спеціалісти з міжнародного права, адже мова йде про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Також технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.
Вронський наголосив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни", - сказав він.
- Під час ранкової атаки Росії по території України 24 березня ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ за черговий такий інцидент.
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