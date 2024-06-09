У Польщі шукають волонтерів, щоб підрахувати лелек
З 1 липня у Польщі розгорнеться регіональна кампанія щодо підрахунку лелек. Організатори наразі шукають волонтерів
Про це повідомляє Polskie Radio.
"З 1 липня розпочнеться загальнонаціональна кампанія з обліку лелек у Польщі. Зібрані дані дозволять відстежувати популяцію цих птахів у Польщі та світі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожен волонтер, який приєднається до підрахунку, повинен буде встановити відповідний додаток на свій телефон.
"Це те, що нам потрібно - додаток на телефоні, добрі наміри, трохи часу і бінокль, щоб побачити, скільки молодих лелек у гнізді", - заявив орнітолог Адам Збирит.
- Науковці відродили популяцію золоточеревних папуг (Neophema chrysogaster), які ледь не були оголошено функціонально вимерлими, повернувши понад 80 особин до місця їхнього розмноження на Тасманії - найвищий показник за останні 15 років.
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