У Польщі шукають волонтерів, щоб підрахувати лелек

Про це повідомляє Polskie Radio.

"З 1 липня розпочнеться загальнонаціональна кампанія з обліку лелек у Польщі. Зібрані дані дозволять відстежувати популяцію цих птахів у Польщі та світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен волонтер, який приєднається до підрахунку, повинен буде встановити відповідний додаток на свій телефон.

"Це те, що нам потрібно - додаток на телефоні, добрі наміри, трохи часу і бінокль, щоб побачити, скільки молодих лелек у гнізді", - заявив орнітолог Адам Збирит.