Науковці відродили популяцію рідкісних золотисточеревих папуг

Про це повідомляє Science Alert.

"Це величезна командна робота", - зауважила біолог дикої природи Шеннон Трой, пояснюючи, що волонтери відіграють вирішальну роль у допомозі дослідникам з'ясувати, як допомогти цим птахам, які, здавалося б, вперто налаштовані на вимирання.

Впродовж багатьох років відпускання на волю птахів, вирощених у неволі, не призводило до ефективного збільшення чисельності цього виду в дикій природі.

Золотисточеревні папуги - один з трьох видів папуг, які долають небезпечну міграцію на великі відстані, що вимагає певного рівня фізичної підготовки. Лише 58 зі 139 птахів, які залишили Мелалеуку, повернулися назад минулого року.

Ці маленькі тендітні птахи стикаються з багатьма загрозами. Внаслідок сільськогосподарської та міської забудови їхні зимові біотопи були знищені ще з часів європейських поселень. На територіях, що залишилися недоторканими, зараз повно хижаків, таких як інвазивні коти та лисиці.

Ці фактори, ймовірно, спричинили скорочення популяції золотисточеревих папуг до такого рівня, що вони стали більш вразливими до хвороб через низьку генетичну різноманітність.

Через малий генофонд папуг, які утримуються в неволі, також виникли проблеми з їхнім здоров'ям. Вирощені в неволі птахи мають крила іншої форми, ніж їхні дикі побратими, що може призвести до збільшення їхньої смертності після повернення на волю.

"Якщо рівень смертності молодняка не вдасться знизити з 80% до приблизно 60%, дика популяція не зможе самопідтримуватися", - пояснили біологи з Австралійського національного університету Деян Стоянович і Роберт Хайнсон у нещодавньому звіті про стан золотисточеревих папуг.

Тож поки що ці юні пташки отримують додаткову підгодівлю. У Тасманії випробовують нові режими випалювання в надії збільшити їхні природні джерела їжі. Трой припускає, що це могло допомогти підвищити цьогорічний рівень виживання.

Дослідники ведуть спостереження за кожною окремою особиною і кожним гніздом птахів. Тим часом кілька інститутів, включаючи Moonlit Sanctuary, Zoos Victoria та Five Mile Beach Wildlife Management Facility, допомагають у розведенні та випуску птахів у неволі з 2013 року.

Волонтери допомагають стежити за птахами в Мелалеуці, відстежуючи появу хижаків і стан здоров'я птахів. Завдяки такій пильній увазі вчені отримують рідкісні детальні дані для управління зникаючими видами.