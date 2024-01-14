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Дослідники відродили популяцію комах, які вважались вимерлими протягом 80 років

14 січня, 2024 неділя
12:37
Наука Пара комах-палочників острова Лорд-Хау

У дикій природі на австралійському острові Лорд-Хау залишилося лише від 20 до 30 "деревних омарів" відомих як комахи-палички або Dryococelus australis. Їхню крихку популяцію було знову відкрито у 2001 році після того, як комахи вважалися вимерлими протягом 80 років

Про це повідомляє Science Alert.

Схильна до катастрофічних погодних явищ і зсувів, Піраміда Болла, вулканічний виступ, на якому проживають ці комахи, не зовсім безпечне місце для видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Тут росте лише один вид харчової рослини - Melaleuca howeana, на якій пасуться травоїдні комахи-палички.

"Безхребетні багато в чому - запилення, розкладання, хижацтво і просто як їжа для інших тварин - роблять життя можливим для всіх нас", - пояснив ентомолог зоопарку Сан-Дієго Пейдж Хауорт.

Комахи-палички з острова Лорд-Хау колись скупчувалися на гілках інжиру та шерстистого чайного дерева. Але товста, завбільшки з долоню комаха-паличка виявилася ідеальною їжею для щурячої навали після корабельної аварії 1918 року. 

Щури також з'їли інші місцеві види, поки вони не зникли на острові, серед яких п'ять видів птахів, два види рослин і 12 видів інших безхребетних.

Оскільки з 1920 року цих комах не бачили, у 1986 році вони були оголошені вимерлими. Однак чутки про комашині екскременти та шматочки шкіри альпіністів у 1960-х роках вказували на таємний притулок комах на вулканічній морській стіні за 23 кілометри від острова.

Цей неймовірний подвиг виживання, попри критично низьку чисельність у такому безлюдному місці, ймовірно, пов'язаний зі здатністю самок клонувати себе шляхом партеногенезу.

Дослідники вагалися, чи варто наражати решту популяції на подальший ризик, вилучаючи окремих особин, але у 2003 році команда рятувальників благополучно вилучила чотирьох комах, щоб розпочати програму розмноження.

Зоопарки Мельбурна, Брістоля і Сан-Дієго разом створили популяцію в неволі, яка зараз налічує тисячі особин.

  • У четвер, 4 січня, в Австралійському парку рептилій повідомили, що смертельно небезпечний сіднейський воронкоподібний павук на прізвисько "Геркулес" був знайдений на Центральному узбережжі місцевим мешканцем, приблизно в 50 милях на північ від Сіднея.

Світ
Австралія
США
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