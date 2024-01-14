Дослідники відродили популяцію комах, які вважались вимерлими протягом 80 років

Про це повідомляє Science Alert.

Схильна до катастрофічних погодних явищ і зсувів, Піраміда Болла, вулканічний виступ, на якому проживають ці комахи, не зовсім безпечне місце для видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Тут росте лише один вид харчової рослини - Melaleuca howeana, на якій пасуться травоїдні комахи-палички.

"Безхребетні багато в чому - запилення, розкладання, хижацтво і просто як їжа для інших тварин - роблять життя можливим для всіх нас", - пояснив ентомолог зоопарку Сан-Дієго Пейдж Хауорт.

Комахи-палички з острова Лорд-Хау колись скупчувалися на гілках інжиру та шерстистого чайного дерева. Але товста, завбільшки з долоню комаха-паличка виявилася ідеальною їжею для щурячої навали після корабельної аварії 1918 року.

Щури також з'їли інші місцеві види, поки вони не зникли на острові, серед яких п'ять видів птахів, два види рослин і 12 видів інших безхребетних.

Оскільки з 1920 року цих комах не бачили, у 1986 році вони були оголошені вимерлими. Однак чутки про комашині екскременти та шматочки шкіри альпіністів у 1960-х роках вказували на таємний притулок комах на вулканічній морській стіні за 23 кілометри від острова.

Цей неймовірний подвиг виживання, попри критично низьку чисельність у такому безлюдному місці, ймовірно, пов'язаний зі здатністю самок клонувати себе шляхом партеногенезу.

Дослідники вагалися, чи варто наражати решту популяції на подальший ризик, вилучаючи окремих особин, але у 2003 році команда рятувальників благополучно вилучила чотирьох комах, щоб розпочати програму розмноження.

Зоопарки Мельбурна, Брістоля і Сан-Дієго разом створили популяцію в неволі, яка зараз налічує тисячі особин.