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Головна Наука В Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі

В Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі

7 січня, 2024 неділя
12:04
Наука австралійський павук

У четвер, 4 січня, в Австралійському парку рептилій повідомили, що смертельно небезпечний сіднейський воронкоподібний павук на прізвисько "Геркулес" був знайдений на Центральному узбережжі місцевим мешканцем, приблизно в 50 милях на північ від Сіднея

Про це повідомляє Associated Press.

Експерти з павуків з сусіднього парку забрали його і незабаром зрозуміли, що це найбільший зразок самця, який коли-небудь був отриманий від громадськості в Австралії.

Довжина павука становить 7,9 сантиметра від лапки до лапки, що перевершує попереднього рекордсмена парку з 2018 року, самця воронкоподібного павука на ім'я "Колос".

"Геркулес" зробить свій внесок у програму парку рептилій по боротьбі з отрутою. Безпечно спіймані павуки, передані відвідувачами, проходять "доїння" для вилучення отрути, необхідної для виробництва життєво важливого антиотрути.

"Ми звикли до того, що парку дарують досить великих воронкоподібних павуків, але отримати такого великого самця воронкоподібного павука - це все одно, що зірвати джекпот, - зауважила Емма Тені, доглядач павуків в Австралійському парку рептилій. - Маючи в нашій колекції самця воронкоподібного павука такого розміру, він може виробляти величезну кількість отрути, що є неймовірно цінним для програми парку по боротьбі з отрутою".

З моменту заснування програми в 1981 році в Австралії не було жодного смертельного випадку від укусу павука-воронки.

Довідково: Сіднейські павуки-воронки зазвичай мають довжину від одного до п'яти сантиметрів, причому самки, як правило, більші за своїх самців, але не такі смертельно небезпечні. Вони мешкають переважно в лісових масивах і приміських садах від Сіднея, найбільш густонаселеного міста Австралії, до прибережного міста Ньюкасл на півночі та Блакитних гір на заході.

  • Навесні минулого року науковці віднайшли в Австралії новий вид гігантського павука: він настільки великий, що його назвали "Euoplos dignitas" - що означає гідність або велич на латині.
Світ
Австралія
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