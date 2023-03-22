В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського павука

Про це пише SkyNews.

Науковці в Австралії виявили новий рідкісний вид восьминогого павука: за гігантські розміри його назвали "Euoplos dignitas".

Дослідники кажуть, що самки павуків, які зазвичай більші за самців, можуть виростати до п’яти сантиметрів у довжину.

"Це великий, красивий вид", — сказав один із провідних дослідників доктор Майкл Рікс, який є куратором арахнології в Музеї Квінсленда.

Однак шанси зустріти павука досить низькі, кажуть вчені. Адже він живе у відкритих лісових середовищах і будує нори в чорноземах поясу Брігалоу в центральному Квінсленді, що на північно-східному узбережжі Австралії.

Дослідники кажуть, що павук, який може жити до 20 років у дикій природі, втратив більшу частину свого середовища існування через розчищення землі, що, ймовірно, робить його вимираючим видом.