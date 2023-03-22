В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського павука
Науковці віднайшли в Австралії новий вид гігантського павука: він настільки великий, що його назвали "Euoplos dignitas" - що означає гідність або велич на латині
Про це пише SkyNews.
Науковці в Австралії виявили новий рідкісний вид восьминогого павука: за гігантські розміри його назвали "Euoplos dignitas".
Дослідники кажуть, що самки павуків, які зазвичай більші за самців, можуть виростати до п’яти сантиметрів у довжину.
"Це великий, красивий вид", — сказав один із провідних дослідників доктор Майкл Рікс, який є куратором арахнології в Музеї Квінсленда.
Однак шанси зустріти павука досить низькі, кажуть вчені. Адже він живе у відкритих лісових середовищах і будує нори в чорноземах поясу Брігалоу в центральному Квінсленді, що на північно-східному узбережжі Австралії.
Дослідники кажуть, що павук, який може жити до 20 років у дикій природі, втратив більшу частину свого середовища існування через розчищення землі, що, ймовірно, робить його вимираючим видом.
- Японський професор Кацухіко Хаяші з університету Осаки на великій генетичній конференції представив свою роботу, у якій створив яйцеклітини з клітин мишей-самців.
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