Про це інформує BBC.

Хаяші давно працює над розробкою методів лікування безпліддя. Під час саміту з редагування генів людини, що відбувся в Інституті Кірка в Лондоні, він представив своє останнє дослідження. Під час нього вченому вдалося перетворити чоловічі XY-хромосоми на жіночі XX у двох мишей-самців.

Так професор взяв клітину шкіри самці миші та перетворив її на стовбурну клітину. Її згодом можна перетворити на інші типи клітин. Команді Хаяші змогла "запрограмувати" її на перетворення на яйцеклітину. Спершу вони видалили Y-хромосому з початкових клітин, які є чоловічими і мають XY-хромосоми. Потім вони продублювали X-хромосому та "склеїли" дві X-хромосоми разом.

Хаяші зазначив, що хотів би, щоби цю технологію у майбутньому використовували для лікування безпліддя і в чоловіків, і в жінок, і для допомоги одностатевим парам. Це можна буде робити тоді, коли доведуть, що це безпечно.

"Якщо люди цього хочуть і якщо суспільство сприйме таку технологію, то я за неї", - сказав Хаяші.

Проте він зазначив, що його робота наразі перебуває на дуже ранній стадії. За його словами, яйцеклітини були низької якості, тому зараз небезпечно використовувати цю техніку на людях. Проте ці проблеми можна цілком подолати упродовж 10 років.

"Навіть у мишей є багато проблем із якістю яйцеклітини. Тож перш ніж ми зможемо розглядати її як лікування фертильності, ми повинні подолати ці проблеми, що може зайняти багато часу", - наголосив професор.