"Справді вилікуваний, а не в ремісії": п'ята людина у світі одужала від ВІЛ

Про це поінформували в Forbes.

53-річний чоловік із Німеччини вилікувався від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин у 2014 році: згідно з даними дослідників у Nature Medicine, це п'ята людина у світі, яка вилікувалася від вірусу.

За словами фахівців, у "пацієнта Дюссельдорфа" немає помітних слідів від вірусу імунодефіциту, і чоловік припинив прийом ліків проти ВІЛ у 2019 році.

В інтерв’ю ABC News лікар пацієнта Бйорн-Ерік Оле Йенсен зазначив, що вірус "справді вилікуваний", а не в "довгостроковій ремісії".