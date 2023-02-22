"Справді вилікуваний, а не в ремісії": п'ята людина у світі одужала від ВІЛ
Після трансплантації стовбурових клітин у 2014 році вже п'ята людина у світі вилікувалася від ВІЛ
Про це поінформували в Forbes.
53-річний чоловік із Німеччини вилікувався від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин у 2014 році: згідно з даними дослідників у Nature Medicine, це п'ята людина у світі, яка вилікувалася від вірусу.
За словами фахівців, у "пацієнта Дюссельдорфа" немає помітних слідів від вірусу імунодефіциту, і чоловік припинив прийом ліків проти ВІЛ у 2019 році.
В інтерв’ю ABC News лікар пацієнта Бйорн-Ерік Оле Йенсен зазначив, що вірус "справді вилікуваний", а не в "довгостроковій ремісії".
- Нагадаємо, у 2021 році управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило перший ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції, який можна вводити раз на два місяці замість щоденних таблеток.
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