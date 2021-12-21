У США вперше схвалили ін’єкції для запобігання ВІЛ-інфекції
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило перший ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції, який можна вводити раз на два місяці замість щоденних таблеток
Про це повідомляється у пресрелізі FDA.
Препарат призначений для застосування у груп ризику дорослих і підлітків з вагою щонайменше 35 кг для запобігання зараження ВІЛ-інфекцією статевим шляхом.
Apretude вводиться спочатку у вигляді двох початкових ін’єкцій з інтервалом в один місяць, а потім кожні два місяці.
Пацієнти можуть відразу розпочати лікування препаратом Apretude або приймати пероральний каботегравір (Vocabria) протягом чотирьох тижнів, щоб оцінити, наскільки добре вони переносять препарат.
"Сьогоднішнє схвалення додає важливий інструмент для припинення епідемії ВІЛ, надаючи першу можливість для запобігання ВІЛ, яка не передбачає щоденного прийому таблеток", - сказала директорка відділу противірусних препаратів FDA Дебра Бірнкрант.
- У МОЗ України заявили, що на ВІЛ в Україні хворіє 257 тис. людей, при цьому про свій статус не знає кожен третій громадянин.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе