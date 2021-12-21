У США вперше схвалили ін’єкції для запобігання ВІЛ-інфекції

Про це повідомляється у пресрелізі FDA.

Препарат призначений для застосування у груп ризику дорослих і підлітків з вагою щонайменше 35 кг для запобігання зараження ВІЛ-інфекцією статевим шляхом.



Apretude вводиться спочатку у вигляді двох початкових ін’єкцій з інтервалом в один місяць, а потім кожні два місяці.



Пацієнти можуть відразу розпочати лікування препаратом Apretude або приймати пероральний каботегравір (Vocabria) протягом чотирьох тижнів, щоб оцінити, наскільки добре вони переносять препарат.

"Сьогоднішнє схвалення додає важливий інструмент для припинення епідемії ВІЛ, надаючи першу можливість для запобігання ВІЛ, яка не передбачає щоденного прийому таблеток", - сказала директорка відділу противірусних препаратів FDA Дебра Бірнкрант.