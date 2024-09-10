У Польщі викрили групу російських і білоруських диверсантів, які діяли в кіберпросторі

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифризації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За словами міністра, завдяки співпраці спеціальних служб вдалося знищити групу диверсантів, які в Польщі "мали конкретні цілі та діяли з конкретного місця".

Метою діяльності білоруських і російських служб у Польщі у сфері кібербезпеки, як наголосив міністр, було вимагання інформації й використання індивідуального й інституційного шантажу. Вони планували розвинути вектори входу до низки польських інституцій – на рівні місцевого самоврядування та на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки.

Гавковський не уточнив, про які саме інституції мова, проте сказав, що всіх їх поінформували про небезпеки й ризики. Й додав, що метою атак було спричинити політичний, військовий та економічний параліч держави.

"Тривають оперативно-розшукові дії, але мету, яку ставили зловмисники, тобто проникнення, виманювання даних, а потім шантаж, припинено", – сказав Гавковський.

На пресконференції 9 вересня, присвяченій кібербезпеці, міністр повідомив, що лише в першій половині 2024 року було зареєстровано понад 400 000 інцидентів, пов’язаних з кібератаками, а також служби вжили близько 100 тисяч заходів, пов’язаних з виявленням загроз, що фактично вказували на атаки. Водночас протягом 2023 року було зареєстровано 370 тисяч інцидентів.

"Це свідчить про те, що кількість інцидентів зросла на 100% порівняно з минулим роком", – сказав він.