Польща після атаки російських хакерів виділить $760 млн на посилення кібербезпеки

Про це пише Reuters.

"Ми хочемо виділити понад 3 мільярди злотих на "кіберщит". Сьогодні Польща перебуває на передовій кіберборотьби з Росією. На Польщу припадає найбільше атак", - наголосив міністр цифрових питань і віцепрем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський.

Він повідомив, що в неділю і понеділок Польща заблокувала кілька кібератак на критичну інфраструктуру.

“Сьогодні Польща вже не перебуває в холодній, а в деяких елементах теплій кібервійні з Росією”, - зауважив польський міністр.

Як пише агентство, незабаром у Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Саме тому влада Польщі перебуває у стані підвищеної готовності щодо спроб Росії втрутитися у голосування.