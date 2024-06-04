Польща після атаки російських хакерів виділить $760 млн на посилення кібербезпеки
Уряд Польщі у понеділок, 3 червня, оголосив про наміри витратити 3 млрд злотих (760 млн доларів) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких Варшава звинувачує хакерів з РФ
Про це пише Reuters.
"Ми хочемо виділити понад 3 мільярди злотих на "кіберщит". Сьогодні Польща перебуває на передовій кіберборотьби з Росією. На Польщу припадає найбільше атак", - наголосив міністр цифрових питань і віцепрем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський.
Він повідомив, що в неділю і понеділок Польща заблокувала кілька кібератак на критичну інфраструктуру.
“Сьогодні Польща вже не перебуває в холодній, а в деяких елементах теплій кібервійні з Росією”, - зауважив польський міністр.
Як пише агентство, незабаром у Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Саме тому влада Польщі перебуває у стані підвищеної готовності щодо спроб Росії втрутитися у голосування.
- Нагадаємо, російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня.
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