У Польщі взяли під арешт громадянина України, який діяв на замовлення спецслужб РФ

Про це повідомив департамент національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща, передає PAP.

Громадянина України затримали у Вроцлаві 31 січня. Зазначено, що чоловік був у складі злочинного угрупування та на замовлення спецслужб РФ готувався до диверсійної діяльності, зокрема - до підготовки підпалу будівель у польському місті.

"Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за вказівкою російських спецслужб, планує вчинити на території Польщі дії, спрямовані на підпал об’єктів у Вроцлаві, які розташовані в безпосередній близькості від елементів інфраструктури стратегічного характеру", - розповіли в департаменті національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра.

Під час обшуку українця та його багажу було виявлено докази запланованого злочину.

Затриманому висунули звинувачення в участі в міжнародному організованому злочинному угрупованні й у плануванні диверсійно-підривної діяльності у Польщі на замовлення спецслужб РФ.

Видання зазначає, за такі дії передбачено покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі.