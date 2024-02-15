У Польщі взяли під арешт громадянина України, який діяв на замовлення спецслужб РФ
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали українця, який готувався до вчинення диверсій на запит російських спецслужб
Про це повідомив департамент національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща, передає PAP.
Громадянина України затримали у Вроцлаві 31 січня. Зазначено, що чоловік був у складі злочинного угрупування та на замовлення спецслужб РФ готувався до диверсійної діяльності, зокрема - до підготовки підпалу будівель у польському місті.
"Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за вказівкою російських спецслужб, планує вчинити на території Польщі дії, спрямовані на підпал об’єктів у Вроцлаві, які розташовані в безпосередній близькості від елементів інфраструктури стратегічного характеру", - розповіли в департаменті національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра.
Під час обшуку українця та його багажу було виявлено докази запланованого злочину.
Затриманому висунули звинувачення в участі в міжнародному організованому злочинному угрупованні й у плануванні диверсійно-підривної діяльності у Польщі на замовлення спецслужб РФ.
Видання зазначає, за такі дії передбачено покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі.
- 2 лютого окружний суд міста Білосток, що в Польщі, засудив до чотирьох років ув'язнення двох чоловіків - громадянина РФ та Білорусі. Вони звинувачені у шпигунстві на користь Росії.
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