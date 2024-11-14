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У Польщі за підозрою у диверсії затримали білоруса

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
02:31
Світ Польща

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала білоруса, якого підозрюють у причетності до підпалу в Гданську: його відправити під варту на три місяці

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Про це інформує RMF24.

"Співробітники Агенції внутрішньої безпеки затримали ще одну особу, яку підозрюють в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та здійсненні диверсійно-диверсійних актів на території Польщі. За рішенням суду білорус проведе наступні три місяці під вартою", - повідомив речник МВС Польщі Яцек Добжинський.

Зазначено, що білоруса затримали у Варшаві, його підозрюють у спробі вчинити підпал об'єкта, розташованого в Гданську. За даними видання, мова йде про підпал лакофарбового магазину.

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Прокуратура висунула затриманому білорусу звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та здійсненні диверсійно-саботажних дій або злочинів терористичного характеру за завданням іноземної спецслужби. За це йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Що відомо про диверсантів-паліїв, які діяли в Польщі

27 травня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві кількох людей за підозрою у скоєнні підпалів на території країни. Зокрема, їх цікавили торговельні центри.

Польське Radio Z поінформувало про виявлення 5-х учасників групи диверсантів, яка діяла в Польщі. Затримати вдалося лише частину з них.

Gazeta Wyborcza своєю чергою повідомила, що до складу "диверсійної групи, що діяла за завданням російської розвідки", входили "громадянин Польщі Каміль та двоє білорусів: Андрій та Степан".

Теги:
Новини
Кримінал
Польща
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