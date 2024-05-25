Почерк як 9 травня у Києві: ЗМІ розповіли про затриманих у Польщі російських агентів-паліїв

Про це із посиланням на власні джерела у силових органах 25 травня 2024 року розповіло польське Radio Zet.

"Як вдалося встановити, понад тиждень тому у Варшаві була невдала спроба підпалу великого комерційного об’єкта. У зв’язку з тим, що зловмисникам не вдалося розпалити вогонь, до поліції та спецслужб потрапили запальні пристрої, які мали бути активовані по радіо. Неофіційно вдалося встановити, що детонаторів було вісім, з них спрацювали лише два, але пожежі вони не спричинили. Завдяки записам камер спостереження вдалося виявити осіб, які вчинили цю диверсію", - йдеться у матеріалі.

За даними співрозмовників Radio Zet, після цієї знахідки польськими міністерством внутрішніх справ та адміністрації та міністерством національної оборони було створено спільний антикризовий штаб. Його інтенсивна робота сприяла захопленню кількох учасників диверсійної групи. Зокрема, арешту першої особи в Зонбках під Варшавою 17 травня. Ще одного учасника групи затримали минулого тижня.

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Як стверджують журналісти, група складалася з п'яти осіб. Наразі спільно з офіцерами зв’язку іноземних спецслужб встановлюються місцезнаходження решти учасників групи та "інших ймовірних груп, які могли надавати матеріально-технічну підтримку диверсантам".

За даними, отриманими Radio Zet, SIM-картки телефонів диверсантів на території Польщі були активовані поблизу аеропорту Ряшів-Ясьонка.

Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спеціальних служб, на запитання Radio Zet з цього приводу відповів так:



"Спецслужби в усьому світі діють таємно і повідомляють про результати своєї діяльності лише наприкінці. Тому я, як речник координатора спецслужби, не коментую жодних спекуляцій на цю тему".

21 травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що спецслужби країни заарештували дев'ятьох підозрюваних у диверсійній діяльності на користь Росії.

Спроба підпалів будівельних ТЦ у Києві та Львові за допомогою детонаторів: чим займалися затримані 9 травня агенти російського ГРУ

13 травня пресцентр СБУ поінформував, що оперативники Служби безпеки України викрили й затримали агентурно-бойову групу ГРУ РФ, яка готувала чотири теракти в Києві до 9 травня в будівельних гіпермаркетах та біля столичного кафе.

"Агенти російського ГРУ замасковували саморобні вибухові пристрої під паковання з-під чаю. Вони складались із таймера, детонатора та пластичної вибухівки з запалювальною сумішшю, що мала стати причиною масштабних пожеж. Спецслужба РФ планувала, що у пікові години відвідуваності київських будівельних гіпермаркетів вибухівка мала здетонувати. Водночас ворог хотів розмістити її серед легкозаймистих матеріалів, аби пожежу не можна було швидко ліквідувати", - йшлося у пресрелізі СБУ.

Як наголошується, куратором ворожих терактів виступив Юрій Сизов - офіцер ГРУ з російської військової частини №92154. Він персонально віддав вказівки, а також записав відеоінструкцію, як встановлювати вибуховий пристрій в магазині аналогічної міжнародної мережі будівельних гіпермаркетів в Московській області. Сизов наполягав на неухильному дотриманні наданих ним вказівок, аби вогонь якнайшвидше розповсюдився великими обширами.



Схожий злочин ця ж група Сизова мала здійснити в лютому в будівельному гіпермаркеті Львова, але тоді спроба зірвалася.