У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою в роботі на російське ГРУ

Про це інформує Національна прокуратура Польщі.

Вказано, що Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянина Польщі та двох громадян Білорусі у рамках розслідування щодо діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Їм зачитали звинувачення в участі в організованому міжнародному злочинному угрупуванні, співпраці з російськими спецслужбами та здійсненні диверсійно-підривної діяльності на території Польщі за винагороду. Санкції статей передбачають довічне ув'язнення. Підозрюваних взяли під варту.

За даними газети Rzeczpospolitа, затриманих звинувачують у співпраці з російською військовою розвідкою. Вони намагалися влаштувати підпали торгових центрів, ресторанів і будівельних складів у Гданську, Гдині та Марках.

Також вказано, що затримані пов'язані з українцем, якого заарештували в Польщі 31 січня: він теж готувався до вчинення диверсій на запит російських спецслужб.