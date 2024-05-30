У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою в роботі на російське ГРУ
У Польщі за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки затримали двох білорусів та поляка
Про це інформує Національна прокуратура Польщі.
Вказано, що Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянина Польщі та двох громадян Білорусі у рамках розслідування щодо діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Їм зачитали звинувачення в участі в організованому міжнародному злочинному угрупуванні, співпраці з російськими спецслужбами та здійсненні диверсійно-підривної діяльності на території Польщі за винагороду. Санкції статей передбачають довічне ув'язнення. Підозрюваних взяли під варту.
За даними газети Rzeczpospolitа, затриманих звинувачують у співпраці з російською військовою розвідкою. Вони намагалися влаштувати підпали торгових центрів, ресторанів і будівельних складів у Гданську, Гдині та Марках.
Також вказано, що затримані пов'язані з українцем, якого заарештували в Польщі 31 січня: він теж готувався до вчинення диверсій на запит російських спецслужб.
- Представники розвідки США та їх союзники відстежують збільшення диверсійних операцій в Європі, які, ймовірно, є частиною російської кампанії з підриву допомоги для України. Зазначається, що серед таких диверсій були підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.
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