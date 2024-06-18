У приватних розмовах Трамп підтримує військову допомогу США Україні, - сенаторка Ернст

Про це повідомляє Bleeding Heartland.

"Насправді він досить мовчазний щодо цього питання, і тільки в приватних розмовах він розуміє, що це правильне рішення", - каже Ернст.

Видання зазначає, що востаннє Ернст бачилася з Трампом 13 червня, коли він обідав із республіканцями сенату США.

Судячи з повідомлень ЗМІ про цю зустріч, основна увага була зосереджена на представленні єдиного фронту Республіканської партії в майбутніх виборчих кампаніях, хоча Трамп і сенатори також обговорили низку політичних питань.

Ернст також закликала європейські країни надати більше гуманітарної допомоги Україні і заявила,що США можуть виробляти боєприпаси.

"Але президент Байден повинен дозволити цим боєприпасам завдати удару всередині Росії. Інакше Україна не виграє цю війну. Він заважає цій країні фактично перемогти Росію. Тож президенту Байдену потрібно активізуватися і робити правильні речі", - зазначила сенаторка.

На її думку, якби Трамп став президентом, він дозволив би Україні бити американською зброєю по об'єктах на території РФ.