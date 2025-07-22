У РФ готуються на рівні закону видаляти контент, який дискредитує традиційні духовно-моральні цінності, - ЦПД
Держдума РФ готує зміни до законодавства, відповідно до яких в онлайн-кінотеатрах та соцмережах видалятимуть контент, що дискредитує традиційні духовно-моральні цінності
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами ЦПД, у РФ зможуть блокувати фільми чи серіали, "які не відповідають уявленням влади РФ про мораль".
"Формулювання настільки розмиті, що під заборону може потрапити практично будь-який фільм. Рішення про наявність "неправильних" сенсів ухвалюватиме міністерство культури РФ, а виконуватиме роскомнагляд", – акцентовано в матеріалі.
ЦПД підкреслює: таким чином для росіян створюватимуть інформаційну бульбашку з експертами, дозволами та перевірками.
"Cаме так діяла державна цензура в СРСР, і нинішня Росія крок за кроком повертається до цих практик", – резюмує Центр.
- Раніше держдума Росії ухвалила поправку до законопроєкту, яка передбачає покарання за пошук в інтернеті матеріалів, визнаних "екстремістськими".
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