У РФ готуються на рівні закону видаляти контент, який дискредитує традиційні духовно-моральні цінності, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами ЦПД, у РФ зможуть блокувати фільми чи серіали, "які не відповідають уявленням влади РФ про мораль".

"Формулювання настільки розмиті, що під заборону може потрапити практично будь-який фільм. Рішення про наявність "неправильних" сенсів ухвалюватиме міністерство культури РФ, а виконуватиме роскомнагляд", – акцентовано в матеріалі.

ЦПД підкреслює: таким чином для росіян створюватимуть інформаційну бульбашку з експертами, дозволами та перевірками.

"Cаме так діяла державна цензура в СРСР, і нинішня Росія крок за кроком повертається до цих практик", – резюмує Центр.