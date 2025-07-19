У РФ ухвалили поправку, що передбачає покарання за пошук "екстремістської" інформації в інтернеті, - ЦПД
Держдума Росії ухвалила поправку до законопроєкту, яка передбачає покарання за пошук в інтернеті матеріалів, визнаних "екстремістськими"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
Державна дума РФ 17 липня ухвалила поправку, що встановлює покарання за навмисний пошук "екстремістських" матеріалів в інтернеті, незалежно від використання VPN для доступу до них.
ЦПД зазначив, що поправка була таємно внесена до законопроєкту про транспортно-експедиційну діяльність, оминувши суспільне обговорення.
Зазначається, що тепер громадян можуть карати не лише за поширення, а й за простий інтерес чи спробу знайти інформацію, яка розходиться з поглядами влади.
"Це частина стратегії "цифрової автократії", яка ізолює населення від незалежних джерел і перетворює будь-який пошук альтернативної думки на адміністративне порушення", - йдеться у повідомленні.
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