У РФ щороку зростають темпи контрабанди до 30%, - Служба зовнішньої розвідки

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Упродовж останніх років усе більше росіян звертаються до контрабандних схем імпорту дефіцитних товарів, використовуючи так звану човникову систему. Ідеться про поїздки російських громадян за кордон із метою придбання товарів, які потім ввозяться до РФ", - інформують у матеріалі.

Як зазначає СЗР, з 2022 року темпи контрабанди в Росії щороку зростають у середньому на 25-30%. Водночас цьогоріч відкрито 121 кримінальне провадження на понад $18,5 млн. Загалом торік російські митні органи відкрили 419 кримінальних справ за фактами контрабанди – це на 60 % більше, ніж у 2022 році (258 справ).

Українська розвідка зауважила, що основними каналами тіньової торгівлі РФ є месенджери й соцмережі.

"Тут пропонують послуги з пересилання документів, продуктів харчування, медичних препаратів, товарів преміального сегмента. Найбільший попит – на предмети розкоші, ювелірні вироби міжнародних брендів, а також високотехнологічну електроніку. Водночас з території Росії переважно вивозиться золото найвищої проби (999)", - підкреслює СЗР.