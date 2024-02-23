У РФ школярів примушують проводити дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

РФ рекомендує вчителям вивчати на уроках теми інтерв’ю. Автори методички вважають, що розмова Путіна з Карлсоном допоможе учням "краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені" та розвинути критичне мислення.

ЦНС зазначає, що школи РФ уже отримали методички. Водночас документ опублікований на порталі "Единый урок РФ" - він рекомендує вчителям вивчати розмову Путіна з Карлсоном разом із школярами, заохочувати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв’ю, проводити в класах дебати, а також розбирати його як медіатекст.