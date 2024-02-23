У РФ школярів примушують проводити дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону, - Спротив
Російське керівництво розробило нову методичку для вчителів, згідно з якою школярі проводитимуть дебати за темами інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна колишньому ведучому каналу Fox News Такеру Карлсону
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
РФ рекомендує вчителям вивчати на уроках теми інтерв’ю. Автори методички вважають, що розмова Путіна з Карлсоном допоможе учням "краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені" та розвинути критичне мислення.
ЦНС зазначає, що школи РФ уже отримали методички. Водночас документ опублікований на порталі "Единый урок РФ" - він рекомендує вчителям вивчати розмову Путіна з Карлсоном разом із школярами, заохочувати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв’ю, проводити в класах дебати, а також розбирати його як медіатекст.
- 6 лютого Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Путіним, задля якого приїхав у Москву.
- Пізніше у Європейському Союзі запропонували ввести санкції проти Карлсона через інтерв’ю з Путіним.
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