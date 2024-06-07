У Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко
У пʼятницю, 7 червня, стало відомо, що у Росії розшукують експремʼєрку України Юлію Тимошенко
Про це повідомляє державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.
У картці розшуку зазначено, що колишню прем'єрку України Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії. Проте не уточнюють - за якою саме.
Розшук Зеленського та Порошенка
У травні МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.
Дані двох президентів України додала на сайд МВС РФ чергова частина з окупованої Донеччини. В оголошенні було вказано, що статті розшуку - кримінальні, проте які саме, МВС РФ не уточнило.
Проте через декілька днів зі сайту МВС РФ зникли оголошення про розшук Зеленського та Порошенка
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