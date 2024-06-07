У Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко

Про це повідомляє державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.

У картці розшуку зазначено, що колишню прем'єрку України Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії. Проте не уточнюють - за якою саме.

Розшук Зеленського та Порошенка

У травні МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.

Дані двох президентів України додала на сайд МВС РФ чергова частина з окупованої Донеччини. В оголошенні було вказано, що статті розшуку - кримінальні, проте які саме, МВС РФ не уточнило.

Проте через декілька днів зі сайту МВС РФ зникли оголошення про розшук Зеленського та Порошенка