У Росії прорвало четверту дамбу за останні два тижні
У російському Дальнєрєченську Приморського краю прорвало дамбу у ніч на 6 серпня. Це вже четвертий прорив дамби у РФ за останні два тижні
Про це пише The Moscow Times.
"Постраждалих немає, потік води поки слабкий. На місце вирушили рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків", - зазначив представник російського МНС.
За його словами, рятувальники рекомендують місцевим жителям евакуюватися, "але кожен вирішує сам". Водночас у міській адміністрації попередили, що вода прибуватиме ще протягом одного-двох днів.
Як пише, РІА Новини, внаслідок прориву дамби підтоплено вісім будинків, також є загроза затоплення ще 40.
Зазначається, що прорив дамби у Дальнєрєченську став четвертим за останні два тижні. Так 26 липня дамбу прорвало на Кіалімському водосховищі в Карабаському міському окрузі Челябінської області. Згодом 29 липня в Сегежському окрузі Карелії стався прорив дамби на Біломорсько-Балтійському каналі, внаслідок чого загинула одна людина.
Крім того, 4 серпня через паводки в Бурятії прорвало Хонхолойську дамбу, також вода змила кілька мостів, зокрема понтонних.
- У Росії заявили про збиття щонайменше 26 безпілотників над двома областями у ніч проти вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа.
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