У російській Башкирії відбувся масштабний мітинг проти ставленика Путіна
У Башкирії тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора
Про це повідомляє телеграм-канал Агентство.
За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста Фаїля Алсинова, зібралося близько 15 тисяч людей.
Алсинов — відомий башкирський громадський діяч, який брав участь у протестах за збереження гори Куштау. На прохання глави республіки Радія Хабірова його судять за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, звинувачення вимагає 4 роки колонії.
У серпні Слідчий комітет на прохання глави республіки Радія Хабірова порушив справу щодо Алсинова за статтею "поширення ненависті".
За версією слідства, у квітні громадський діяч на зібранні громадян виступив з промовою башкирською мовою, в якій "негативно оцінюються" "жителі Кавказу", "Середньої Азії", "вірмени".
Учасники стихійної акції на підтримку Алсинова у понеділок записали звернення до Володимира Путіна, в якому вимагали відставки глави Республіки Башкортостан Радія Хабірова. Також вони стверджували, що на мітинг зібралось близько 15 тисяч громадян.
За словами активістів, Хабіров дестабілізує ситуацію в республіці, коли підписує доноси на громадських активістів.
"Ми не екстремісти, ми не нацисти, ми народ, який хоче дотримання конституційних прав. Ми хочемо дотримання закону. У нас не повинен закон виконуватися тільки для одного керівника Хабірова. Ми вимагаємо відставки Хабірова, просимо, щоб було зовнішнє управління", - заявили учасники мітингу.
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