У російському Іжевську вночі сталася пожежа на підприємстві: ймовірно, там уже рік виробляють безпілотники
У ніч проти суботи, 17 лютого, у російському місті Іжевськ сталася масштабна пожежа на промисловому об'єкті, на якому росіяни могли вироблятися безпілотники
Про це інформує російське медіа ASTRA.
Зазначається, що за адресою охопленої вогнем будівлі розташовується торговий центр.
За офіційними даними російських рятувальників, підприємство, на якому сталася пожежа, спеціалізується нібито на мийних засобах та засобах для дезінфекції.
Водночас за цією адресою розташовується хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, за повідомленнями ЗМІ, віддали під виробництво безпілотників у 2023 році.
Площа пожежі вночі складала 3500 кв. м. Росіяни стверджують, що її локалізували та погасили. Понад 70 осіб та 33 одиниці техніки були залучені до ліквідації займання. За даними росіян, постраждалих немає.
- Напередодні у Курській області РФ також сталася пожежа на нафтобазі – місцева влада звинувачує Україну в атаці ударними дронами.
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