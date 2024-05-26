У російському Санкт-Петербурзі вночі зіштовхнулися два прогулянкові судна
Уночі 26 травня у російському місті Санкт-Петербург на річці сталася корабельна аварія - прогулянкове судно зіштовхнулося з іншим
Про це інформують у Північно-Західній транспортній прокуратурі.
Зазначається, що інцидент трапився у Петербурзі на Неві під Ливарним мостом.
Теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ" та пробив конструкції на борту постраждалого корабля. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.
У мережі оприлюднили кадри тарана на Неві двох кораблів.
- 13 квітня у російському Архангельську загорілась верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов": судно перебувало на ремонті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе