У російському Санкт-Петербурзі вночі зіштовхнулися два прогулянкові судна

Про це інформують у Північно-Західній транспортній прокуратурі.

Зазначається, що інцидент трапився у Петербурзі на Неві під Ливарним мостом.

Теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ" та пробив конструкції на борту постраждалого корабля. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.

У мережі оприлюднили кадри тарана на Неві двох кораблів.