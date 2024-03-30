У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат

Про це повідомляє Міноборони Сербії.

"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на чергуванні також були й ракетні підрозділи.

Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС.

Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації, після чого військові літаки повернулися на аеродром базування.

Місто Валєво розташоване приблизно за 100 км на південний захід від столиці Сербії Белграда.