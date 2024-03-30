У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат
30 березня о 10:39 повітряні сили Сербії виявили над містом Валєво невідомий літальний апарат на висоті 5,5 км. У небо злітали винищувачі МіГ-29
Про це повідомляє Міноборони Сербії.
"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на чергуванні також були й ракетні підрозділи.
Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС.
Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації, після чого військові літаки повернулися на аеродром базування.
Місто Валєво розташоване приблизно за 100 км на південний захід від столиці Сербії Белграда.
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