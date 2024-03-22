Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні
Рано вранці, 22 березня, в небо злітала польська авіація у зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії по Україні
Про це повідомляють Збройних сил Польщі.
Поляки зазначили, що спостерігали активність дальньої авіації РФ і нанесення ракетних ударів літаками Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах на території України.
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"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.
- Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
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