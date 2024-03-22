Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні

Про це повідомляють Збройних сил Польщі.

Поляки зазначили, що спостерігали активність дальньої авіації РФ і нанесення ракетних ударів літаками Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах на території України.

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"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.