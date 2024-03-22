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Головна Світ Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні

Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні

22 березня, 2024 п'ятниця
06:52
Світ винищувач F-35

Рано вранці, 22 березня, в небо злітала польська авіація у зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії по Україні

Про це повідомляють Збройних сил Польщі.

Поляки зазначили, що спостерігали активність дальньої авіації РФ і нанесення ракетних ударів літаками Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах на території України.

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"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.

  • Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
Теги:
Україна
Росія
Польща
російська армія
Військові новини
ракетний удар
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