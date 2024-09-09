У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони
Уночі 9 вересня найбільший аеропорт Швеції неподалік Стокгольма на декілька годин призупинив прийом і відправлення рейсів через загрозу невідомих безпілотників
Про це інформує SVT.
За даними управління цивільної авіації, на початку доби в районі аеропорту "Арланда" зафіксували невідомі безпілотники. Йдеться про щонайменше чотири БПЛА різного розміру. Їхній тип невстановлений.
Зазначається, що близько 02:00 в "Арланді" вирішили призупинити роботу, тож п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти біля міст Ничепінг і біля Гетеборга.
Вже о 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту.
Речник поліції Даніель Вікдаль заявив, що правоохоронці підозрюють, що це був умисний вчинок, але наразі не можуть сказати, з якою саме метою. З міркувань конфіденційності розслідування поліціянти не вдавалися у деталі.
У збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту.
- Нагадаємо, 7 вересня в Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
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