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У Швейцарії 1 січня почне діяти заборона на носіння паранджі в громадських місцях

Юлія Лаврук
6 листопада, 2024 середа
15:22
Світ Швейцарія

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набуде чинності заборона на носіння паранджі в громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі до 1 000 швейцарських франків ($1144)

Зміст

Про це 6 листопада заявили в уряді Швейцарії, передає Reuters.

В уряді зазначили, що заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.

Також закривати обличчя дозволятимуть з причин, пов'язаних зі здоров'ям і безпекою, місцевими звичаями або через погодні умови. Крім того, паранджі будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань і для реклами.

До того ж будуть дозволені покриття, які необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган це схвалив.

  • У 2021 році громадяни Швейцарії висловилися на референдумі за заборону носіння у громадських місцях одягу, який приховує обличчя.
Теги:
Новини
Швейцарія
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