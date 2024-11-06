У Швейцарії 1 січня почне діяти заборона на носіння паранджі в громадських місцях

Про це 6 листопада заявили в уряді Швейцарії, передає Reuters.

В уряді зазначили, що заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.

Також закривати обличчя дозволятимуть з причин, пов'язаних зі здоров'ям і безпекою, місцевими звичаями або через погодні умови. Крім того, паранджі будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань і для реклами.

До того ж будуть дозволені покриття, які необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган це схвалив.