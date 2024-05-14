У Швейцарії виставили на аукціон 8 коштовних годинників Міхаеля Шумахера

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що на розпродажі, організованому родиною спортсмена, буде представлений годинник, який Шумахер отримав у подарунок від колишнього гендиректора компанії Ferrari та колишнього президента Міжнародної автомобільної федерації Жана Тодта у 2004 році.

Годинник, виготовлений на замовлення із 18-каратного білого золота, має червоний циферблат і зображення логотипа Ferrari, гоночного шолома Шумахера та цифри 7 на честь його семи перемог у чемпіонаті світу.

За попередньою оцінкою Christie’s, цей лот можуть продати за ціною до 2 млн швейцарських франків (близько $2,2 млн).

Крім того, серед інших годинників спортсмена - 5 в одній коробці, які будуть продані під час торгів окремо. Продаж присвячений 30-річниці першої перемоги Шумархера на чемпіонаті Формула-1 у 1994 році.

Годинники, які перед проведенням продажів були доставлені у Нью-Йорк і Тайбей для демонстрації, є частиною великого аукціону елітних годинників, що підуть з молотка у вівторок у Женеві.