У Сирії щонайменше 7 дітей загинули від придорожньої міни
У суботу, 6 квітня, на південному заході Сирії здетонувала придорожня бомба. Унаслідок цього загинули щонайменше семеро дітей, ще двоє людей отримали поранення
Про це інформує Associated Press.
Зазначається, що інцидент стався у суботу в провінції Дараа, що розташована між Йорданією та Голанськими висотами. Підтримувані Росією сирійські урядові сили разом із союзниками захопили місто і провінцію Дараа у 2018 році.
Наразі невідомо, хто саме підклав міну в сільській місцевості.
Сирійське державне інформагентство SANA з посиланням на неназваного поліцейського чиновника в Дараа звинуватило в загибелі дітей угруповання бойовиків, які все ще діють у цьому районі.
Також повідомляється про двох постраждалих унаслідок вибуху.
Проте британський воєнний моніторинг Сирійської обсерваторії з прав людини звинуватив у встановленні бомби проурядове ополчення. За даними правозахисної організації, вибух забрав життя щонайменше вісьмох дітей.
Загалом від початку року правозахисники зафіксувати вже 83 такі інциденти у Дараа, що призвели до загибелі 100 людей.
- 30 березня на людному ринку у сирійському місті Азаз вибухнув автомобіль, унаслідок чого загинули щонайменше семеро людей і 30 отримали поранення.
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