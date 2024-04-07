У Сирії щонайменше 7 дітей загинули від придорожньої міни

Про це інформує Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався у суботу в провінції Дараа, що розташована між Йорданією та Голанськими висотами. Підтримувані Росією сирійські урядові сили разом із союзниками захопили місто і провінцію Дараа у 2018 році.

Наразі невідомо, хто саме підклав міну в сільській місцевості.

Сирійське державне інформагентство SANA з посиланням на неназваного поліцейського чиновника в Дараа звинуватило в загибелі дітей угруповання бойовиків, які все ще діють у цьому районі.

Також повідомляється про двох постраждалих унаслідок вибуху.

Проте британський воєнний моніторинг Сирійської обсерваторії з прав людини звинуватив у встановленні бомби проурядове ополчення. За даними правозахисної організації, вибух забрав життя щонайменше вісьмох дітей.

Загалом від початку року правозахисники зафіксувати вже 83 такі інциденти у Дараа, що призвели до загибелі 100 людей.