Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори

У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори

Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
05:51
Світ

У Сирії в неділю, 5 жовтня, пройшли перші парламентські вибори, які офіційні особи назвали визначальним кроком у політичному переході країни після падіння режиму Асада

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Увечері 5 жовтня по всій Сирії закрилися виборчі дільниці після проведення перших парламентських виборів з моменту повалення президента Башара Асада в грудні 2024 року. Речник виборчої комісії Навар Наджмех повідомив сирійському державному телеканалу "Аль-Іхбарія", що всі виборчі дільниці завершили голосування, підрахунок голосів триває в кількох провінціях. Остаточні результати очікуються в понеділок.

Попередні підрахунки голосів в Ідлібі, Дейр-ез-Зорі та сільській місцевості Дамаска наразі показали, що жодна жінка-кандидатка не виграла місця. Тому очікується, що 20-відсоткова квота для жінок тепер буде забезпечена завдяки третині місць, призначених безпосередньо президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Виступаючи під час нагляду за процесом голосування у виборчому центрі Національної бібліотеки в Дамаску, аш-Шараа назвав вибори "історичним моментом для сирійців", заявивши, що країні вдалося лише за кілька місяців організувати виборчий процес, "що відповідає реаліям цього етапу".

"Цей момент є вирішальним для всіх сирійців. Настав час разом відбудувати нашу країну", – наголосив аль-Шараа.

Він додав, що багато призупинених законів "вимагають функціонування парламенту для просування процесу реконструкції та розвитку".

Наджмех заявив державному телебаченню, що голосування відбувається відповідно до нової тимчасової виборчої системи, встановленої указом, виданим на початку цього року аль-Шараа. Указ створив національний виборчий комітет з 10 членів та встановив нові правила перехідного періоду.

За підсумками виборів мають бути заповнені 210 парламентських місць за змішаною системою, в якій дві третини законодавців обираються місцевими органами влади, а одна третина призначається безпосередньо президентом. Місця розподіляються відповідно до чисельності населення та соціального представництва.

Однак не всі провінції беруть участь. Голосування в більшості районів Ракки та Хасаки буде відкладено через те, що влада назвала "проблемами безпеки та логістики". Усі виборчі округи в провінції Сувайда залишатимуться вакантними, доки не будуть виконані "відповідні умови".

Ракка та Хасеке залишаються під контролем курдських сил загонів народної оборони, тоді як у Сувайді домінують друзські угруповання, лояльні до священнослужителя Хікмата аль-Хіджрі. Усі три райони перебувають поза контролем центрального уряду.

Одним із ключових завдань парламенту буде розробка нової конституції країни та підготовка до прямих публічних виборів у наступному терміні.

Період виборчої кампанії завершився у п'ятницю після 10 днів політичної активності, в якій було схвалено балотування 1578 кандидатів, включно з 14% жінок. Влада заявила, що остаточний список виборців, які мають право голосу, виключив осіб, пов'язаних з колишнім режимом.

Виключення курдських та друзських регіонів, а також відсутність квот для релігійних чи етнічних меншин, викликало питання про те, наскільки репрезентативним буде новий парламент для різноманітного населення Сирії.

Це питання стало дедалі важливішим після сплеску міжконфесійних зіткнень в останні місяці, в результаті яких загинули сотні мирних жителів з алавітських та друзських громад Сирії, багато з яких, як повідомляється, були поранені бойовиками, пов'язаними з проурядовими силами.

  • Раніше Ахмадом аль-Шараа розповідав, що Москва відмовилася видати поваленого президента Сирії Башара Асада на запит нової влади країни.
 
Теги:
Новини
вибори
Сирія
Башар Асад
Читайте також:
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Автор Адріана Муллаянова
4 жовтня, 2025 субота
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
4 жовтня, 2025 субота
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
Київ
+8.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:17
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Білгороді після прильотів по енергетиці майже 40 тис. жителів залишилися без світла
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
23:04
Іван Тимочко
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV