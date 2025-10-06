У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори

Про це повідомляє CNN.

Увечері 5 жовтня по всій Сирії закрилися виборчі дільниці після проведення перших парламентських виборів з моменту повалення президента Башара Асада в грудні 2024 року. Речник виборчої комісії Навар Наджмех повідомив сирійському державному телеканалу "Аль-Іхбарія", що всі виборчі дільниці завершили голосування, підрахунок голосів триває в кількох провінціях. Остаточні результати очікуються в понеділок.

Попередні підрахунки голосів в Ідлібі, Дейр-ез-Зорі та сільській місцевості Дамаска наразі показали, що жодна жінка-кандидатка не виграла місця. Тому очікується, що 20-відсоткова квота для жінок тепер буде забезпечена завдяки третині місць, призначених безпосередньо президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Виступаючи під час нагляду за процесом голосування у виборчому центрі Національної бібліотеки в Дамаску, аш-Шараа назвав вибори "історичним моментом для сирійців", заявивши, що країні вдалося лише за кілька місяців організувати виборчий процес, "що відповідає реаліям цього етапу".

"Цей момент є вирішальним для всіх сирійців. Настав час разом відбудувати нашу країну", – наголосив аль-Шараа.

Він додав, що багато призупинених законів "вимагають функціонування парламенту для просування процесу реконструкції та розвитку".

Наджмех заявив державному телебаченню, що голосування відбувається відповідно до нової тимчасової виборчої системи, встановленої указом, виданим на початку цього року аль-Шараа. Указ створив національний виборчий комітет з 10 членів та встановив нові правила перехідного періоду.

За підсумками виборів мають бути заповнені 210 парламентських місць за змішаною системою, в якій дві третини законодавців обираються місцевими органами влади, а одна третина призначається безпосередньо президентом. Місця розподіляються відповідно до чисельності населення та соціального представництва.

Однак не всі провінції беруть участь. Голосування в більшості районів Ракки та Хасаки буде відкладено через те, що влада назвала "проблемами безпеки та логістики". Усі виборчі округи в провінції Сувайда залишатимуться вакантними, доки не будуть виконані "відповідні умови".

Ракка та Хасеке залишаються під контролем курдських сил загонів народної оборони, тоді як у Сувайді домінують друзські угруповання, лояльні до священнослужителя Хікмата аль-Хіджрі. Усі три райони перебувають поза контролем центрального уряду.

Одним із ключових завдань парламенту буде розробка нової конституції країни та підготовка до прямих публічних виборів у наступному терміні.

Період виборчої кампанії завершився у п'ятницю після 10 днів політичної активності, в якій було схвалено балотування 1578 кандидатів, включно з 14% жінок. Влада заявила, що остаточний список виборців, які мають право голосу, виключив осіб, пов'язаних з колишнім режимом.

Виключення курдських та друзських регіонів, а також відсутність квот для релігійних чи етнічних меншин, викликало питання про те, наскільки репрезентативним буде новий парламент для різноманітного населення Сирії.

Це питання стало дедалі важливішим після сплеску міжконфесійних зіткнень в останні місяці, в результаті яких загинули сотні мирних жителів з алавітських та друзських громад Сирії, багато з яких, як повідомляється, були поранені бойовиками, пов'язаними з проурядовими силами.