У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Про це повідомляє словацьке видання SME.

Люди по всій Словаччині вийшли на антиурядові мітинги. Вони виступають проти планів уряду Роберта Фіцо провести масштабну реформу кримінального законодавства, яке може полегшити покарання за скоєні злочини, зокрема, - корупції.

За оцінкою ЗМІ, на вулиці Словаччини вийшли понад 60 тис. людей.

"До 30 тис. людей у Братиславі приєдналися сотні та тисячі противників урядового втручання у кримінальну політику у 29 містах по всій Словаччині. Тільки у 19 з них, де виданням SME були організовані свої штаби, увечері у четвер прийшло понад 60 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

На протестах були помічені антиросійські банери, а окрім словацького прапора - також стяги ЄС та України. Словаки демонструють проєвропейську позицію.

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