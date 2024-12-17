У США 15-річна школярка відкрила вогонь по викладачу й учнях: є загиблі, дівчина застрілилась
У понеділок, 16 грудня, в американській приватній християнській школі у місті Медісон у штаті Вісконсин 15-річна дівчина відкрили вогонь. Через це загинув учень і викладач, сама дівчина застрілилась
Про це пише The New York Times.
Начальник поліції Медісона Шон Барнс заявив, що внаслідок стрільби загинув викладач і один зі студентів. Серед поранених двоє людей перебувають у критичному стані з небезпечними для життя травмами, тоді як інші четверо отримали поранення середнього та легкого ступеня тяжкості.
Поліція Медісона встановила, що підозрюваною може бути 15-річна Наталі Рупноу, яку називали Саманта. Вона була ученицею школи. По дорозі до лікарні було оголошено про її смерть, і докази вказують на те, що вона померла від вогнепального поранення, яке сама собі нанесла.
Губернатор Вісконсина Тоні Еверс висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам: "Ми молимося за дітей, педагогів і всю спільноту школи Abundant Life, а також вдячні рятувальникам за їхню оперативність".
Зазначається, що християнська школа Abundant Life, де сталася стрілянина, є невеликою приватною академією, яка значною мірою спирається на біблійні вчення та є притулком для студентів із потужними програмами мистецтва та легкої атлетики.
- У вересні у середній школі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, ще дев'ять госпіталізували. Президент США Джо Байден відреагував.
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