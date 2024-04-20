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У США бізнесмена засудили на 6 років за порушення санкцій: він визнав, що торгував з українським олігархом Курченком

20 квітня, 2024 субота
11:02
Світ Сергій Курченко

У США бізнесмена Джона Кана Унсалана (він же Хуррем Кан Унсалан) засудили до шести років ув'язнення за порушення санкційного режиму. Він визнав, що вів торгівлю з проросійським олігархом з України Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями

Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.

Зазначається, що 41-річний засуджений бізнесмен - президент сталеливарної фірми Metalhouse LLC, що у штаті Флорида. Його визнали винним у змові з метою відмивання грошей для сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка.

Американець визнав себе винним. Йому також видали рішення про конфіскацію $160 млн,  які були отримані ним в результаті злочину.

Крім того,  колишній бізнес-партнер Унсалана, громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі, засуджений до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він теж визнав себе винним, видано рішення про конфіскацію $4,7 млн, які були отримані ним у результаті злочину.

Повідомляється, що в період із липня 2018 року до жовтня 2021 року бізнесмен Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад $150 млн за металопродукцію.

  • У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів ухвалені РНБО санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, серед них - Сергій Курченко.
  • Пізніше суд дозволив проведення заочного розслідування щодо так званого младоолігарха Курченка, якого підозрюють в організації схеми з фіктивного транзиту газу через територію України без сплати податків.
Теги:
Кримінал
Україна
бізнес
Війна з Росією
США
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