У США бізнесмена засудили на 6 років за порушення санкцій: він визнав, що торгував з українським олігархом Курченком
У США бізнесмена Джона Кана Унсалана (він же Хуррем Кан Унсалан) засудили до шести років ув'язнення за порушення санкційного режиму. Він визнав, що вів торгівлю з проросійським олігархом з України Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями
Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.
Зазначається, що 41-річний засуджений бізнесмен - президент сталеливарної фірми Metalhouse LLC, що у штаті Флорида. Його визнали винним у змові з метою відмивання грошей для сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка.
Американець визнав себе винним. Йому також видали рішення про конфіскацію $160 млн, які були отримані ним в результаті злочину.
Крім того, колишній бізнес-партнер Унсалана, громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі, засуджений до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він теж визнав себе винним, видано рішення про конфіскацію $4,7 млн, які були отримані ним у результаті злочину.
Повідомляється, що в період із липня 2018 року до жовтня 2021 року бізнесмен Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад $150 млн за металопродукцію.
- У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів ухвалені РНБО санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, серед них - Сергій Курченко.
- Пізніше суд дозволив проведення заочного розслідування щодо так званого младоолігарха Курченка, якого підозрюють в організації схеми з фіктивного транзиту газу через територію України без сплати податків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе