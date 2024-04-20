У США бізнесмена засудили на 6 років за порушення санкцій: він визнав, що торгував з українським олігархом Курченком

Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.

Зазначається, що 41-річний засуджений бізнесмен - президент сталеливарної фірми Metalhouse LLC, що у штаті Флорида. Його визнали винним у змові з метою відмивання грошей для сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка.

Американець визнав себе винним. Йому також видали рішення про конфіскацію $160 млн, які були отримані ним в результаті злочину.



Крім того, колишній бізнес-партнер Унсалана, громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі, засуджений до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він теж визнав себе винним, видано рішення про конфіскацію $4,7 млн, які були отримані ним у результаті злочину.

Повідомляється, що в період із липня 2018 року до жовтня 2021 року бізнесмен Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад $150 млн за металопродукцію.