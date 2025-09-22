У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі

Про це повідомляє Associated Press.

За підозрою у вчиненні злочину затримали 23-річного Хантера Надо з міста Нашуа. За інформацією генерального прокурора Нью-Гемпшира Джона Формелла, фігурант був колишнім працівником клубу.

Свідки розповіли, що стріляючи, він вигукував гасло "Волю Палестині". Втім, як зауважують у поліції, підозрюваний радше намагався спричинити хаос, аніж діяв з мотивів ненависті. Наразі ж слідчі працюють над встановленням остаточного мотиву.

Деякі свідки заявили, що хтось ударив Надо стільцем, намагаючись його приборкати. Формелла відмітив "безкорисливі акти мужності відвідувачів ресторану, які, залишивши осторонь турботу про власну безпеку, доклали зусиль, щоб втрутитися та зупинити стрільця".

"Ймовірно, будуть висунуті додаткові звинувачення, зокрема й щодо додаткових жертв стрілянини", - йдеться у заяві генпрокурора Джона Формелла та начальника поліції Нашуа Кевіна Рурка.

Очікується, що Надо пред'являть звинувачення в Дев'ятому окружному суді в Нашуа в понеділок.

Що відомо про загиблого і постраждалих

Внаслідок стрілянини загинув 59-річний Роберт ДеЧезаре. Ще двоє людей отримали поранення від пострілів: один із них – працівник клубу, перебуває в критичному, але стабільному стані, інший – відвідувач, стан якого наразі невідомий. Крім того, четверо інших людей отримали травми, не пов’язані з вогнепальною зброєю, включно з порізами, переломом руки та ударами, але їхньому життю нічого не загрожує.