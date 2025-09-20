У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені

Про це повідомляє Sky News.

Стрілянина сталася близько третьої години ночі 20 вересня у нічному клубі Mango.

Повідомляється, що один із постраждалих чоловіків перебуває в лікарні у критичному стані. Ще троє людей отримали травми легшого ступеня, медики надають їм допомогу.

За інформацією поліції, невдовзі після стрілянини було заарештовано трьох осіб віком від 20 до 30 років. Вони залишатимуться під вартою за підозрою у масових заворушеннях, поки триває слідство.

"Це сталося у жвавому нічному клубі, на одній з головних доріг, що ведуть з центру Бірмінгема, тому для нас дуже важливо почути від будь-кого, хто бачив, що сталося, або хто, можливо, зафіксував це на відеореєстратор, проїжджаючи повз. Наше розслідування просувається швидко, і в результаті термінових запитів було заарештовано трьох осіб, але ми продовжуємо розслідування, щоб встановити всіх причетних", - розповів виконуючий обов'язки головного інспектора Майкл Кларк.