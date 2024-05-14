У США контрольовано підірвали міст, який обвалися внаслідок зіткнення з судном

Про це інформує BBC.

Вказано, що міст вирішили контрольовано підірвати, оскільки він заважав руху одним з найжвавіших морських шляхів у США. Місцева влада заявила, що знесення моста пройшло за планом, його уламки впали в воду.

Після обстеження каналу і вантажного судна Dali, корабель впродовж двох днів планують повернути до порту. Після цього канал обмежено відкриють для руху.

За оцінками влади штату Мериленд, відновлення мосту коштуватиме до 1,9 млрд доларів займе понад чотири роки.