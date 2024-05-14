У США контрольовано підірвали міст, який обвалися внаслідок зіткнення з судном
У США контрольовано підірвали частково зруйнований міст у Балтиморі: у березні в нього врізалося вантажне судно, унаслідок чого загинуло шестеро людей
Про це інформує BBC.
Вказано, що міст вирішили контрольовано підірвати, оскільки він заважав руху одним з найжвавіших морських шляхів у США. Місцева влада заявила, що знесення моста пройшло за планом, його уламки впали в воду.
Після обстеження каналу і вантажного судна Dali, корабель впродовж двох днів планують повернути до порту. Після цього канал обмежено відкриють для руху.
За оцінками влади штату Мериленд, відновлення мосту коштуватиме до 1,9 млрд доларів займе понад чотири роки.
- 26 березня у місті Балтимор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, транспорт з моста впав у воду. Відомо про щонайменше 6 загиблих.
- Згодом Федеральне бюро розслідувань США відкрило кримінальну справу за фактом обвалу мосту.
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