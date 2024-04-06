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У США невідомі підпалили офіс сенатора Берні Сандерса: поліція встановлює мотиви

6 квітня, 2024 субота
18:42
Світ Берні Сандерс

У п'ятницю, 5 квітня, у штаті Вермонт невідомі підпалили офіс американського сенатора-демократа Берні Сандерса. Поліція розшукує підозрюваного

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією місцевої влади, невідомий чоловік розпилив на двері офісу речовину, яку вони описали як можливий каталізатор, підпалив їх і втік. Мотиви його вчинку поки не встановлені.

"Значна пожежа охопила двері та частину вестибюля, перешкоджаючи евакуації співробітників, які працювали в офісі, і ставлячи під загрозу їхні життя", - йдеться в заяві поліції Берлінгтона.

Як стверджують правоохоронці, після цього спрацювала спринклерна система, яка значною мірою загасила вогонь.

За інформацією пожежної служби Берлінгтона, пожежа виникла між вестибюлем, ліфтом і вхідними дверима офісу Сандерса, розташованого на третьому поверсі будівлі в Берлінгтоні. Двері офісу зазнали помірних пошкоджень, а більша частина третього поверху - значних пошкоджень від води. Офіс Сандерса і сусідні були евакуйовані.

  • У п'ятницю, 5 квітня, група демократів у Палаті представників Конгресу США внесла на розгляд законопроєкт про перейменування в'язниці в Маямі на честь колишнього президента Трампа.

Теги:
Кримінал
політика
поліція
США
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