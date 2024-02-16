У США перехопили судно зі зброєю, призначеною для хуситів
У четвер, 15 лютого, Центральне командування збройних сил США повідомило, що під час операції в Аравійському морі наприкінці січня берегова охорона США перехопила зброю, призначену для хуситів
Про це повідомляє Politico.
За повідомленням командування, 28 січня персонал катера берегової охорони Clarence Sutphin Jr. зафіксував судно і взяв його на абордаж, вантаж походив з Ірану.
Центральне командування США заявило, що на борту судна співробітники берегової охорони виявили понад 200 упаковок з компонентами балістичних ракет середньої дальності, вибухівку, компоненти підводних і надводних транспортних засобів без екіпажу, комунікаційне і мережеве обладнання військового призначення, а також компоненти пускових установок протитанкових керованих ракет.
"Це ще один приклад зловмисної діяльності Ірану в регіоні, - йдеться в заяві генерала Майкла Еріка Курілли, начальника Центрального командування. - Продовження постачання сучасних звичайних озброєнь хуситам є прямим порушенням міжнародного права і продовжує підривати безпеку міжнародного судноплавства і вільний потік торгівлі".
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Увечері 13 лютого підконтрольні хуситам ЗМІ повідомили про атаку Ємену і звинуватили в цьому Сполучені Штати та Велику Британію.
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