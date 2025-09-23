У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа

Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався в Нью-Йорку, куди Емманюель Макрон прибув на Генасамблею ООН. Після його виступу у штаб-квартирі організації, авто президента Франції виявилося заблокованим на вулиці через президентський кортеж Дональда Трампа.

"Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано", - сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення колони.

@brutofficiel Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. ♬ son original - Brut.

В цій ситуації Макрон зателефонував своєму американському колезі і жартома йому сказав: "вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо для тебе все перекрито".

За кілька хвилин рух відкрили, але тільки для пішоходів. Через це Емманюель Макрон був змушений продовжити розмову з Дональдом Трампом прямо на вулиці, коли прямував до посольства Франції.

Коментатори почали висловлювати захоплення французьким президентом, називаючи його прикладом "тропічної скромності" та порівнювали його з американським лідером Дональдом Трампом, який, на їхню думку, ніколи б не наважився гуляти вулицями Нью-Йорка так, як це робить Макрон.